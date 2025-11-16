Floro Flores debutta con un sorriso: "Il Benevento ha risposto da grande squadra"

Esordio da incorniciare per Antonio Floro Flores sulla panchina del Benevento. I giallorossi superano 3-1 il Monopoli e balzano al secondo posto, scavalcando il Catania. Un debutto convincente, che il nuovo tecnico ha commentato con entusiasmo ai microfoni di CalcioBenevento.it.

“Mi aspettavo una grande reazione del gruppo – ha dichiarato –. I ragazzi sono stati eccezionali e voglio ringraziare Auteri: mi ha lasciato una squadra importante, ben preparata fisicamente, che mi ha permesso di aggiungere qualcosa del mio. La risposta dei giocatori è stata fantastica: significa che sono entrato nella loro testa. La piazza si aspetta tanto e anche io mi aspetto tanto”.

Floro Flores non nasconde di aver già iniziato a imprimere il suo marchio, pur con prudenza: “Non posso stravolgere subito ciò che piace fare a me, ci vuole tempo. Questa squadra a volte si specchia, si piace un po’ troppo, ma ha anche la capacità di diventare ‘ignorante’ quando serve, e oggi questo atteggiamento mi ha impressionato”.

Il tecnico ha poi sottolineato il peso specifico dei leader in rosa:

“Abbiamo tanti uomini veri, Maita è uno di questi, così come Scognamillo. La loro personalità è fondamentale”.