La Roma stende la Lazio nel derby: 1-0 e vetta consolidata. La classifica aggiornata
Prosegue la sesta giornata della Serie A femminile. La Roma di Rossettini si è aggiudicata il derby contro la Lazio grazie alla rete di Di Guglielmo al 30'. Le giallorosse cimentano così la prima posizione in classifica a quota 15 punti, mentre le biancocelesti rimangono a quota 9.
Il tabellino di Roma-Lazio 1-0
Marcatrice: 30` Di Guglielmo
ROMA (4-3-3): Baldi; Bergamaschi, Oladipo, Valdezate, Di Guglielmo (86` Veje); Giugliano (81` Dragoni), Rieke, Greggi; Pilgrim, Viens (81` Galli), Corelli (61` Pante). A disp.: Lukasova, Soggiu, Kuhl, Pandini, Thogersen, Babajide, Piekarska. All.: Luca Rossettini
LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Durante; Castiello (75` Martin), Baltrip-Reyes, D`Auria, Oliviero; Goldoni, Benoit, Monnecchi; Ashworth-Clifford (75` Mesjasz); Visentin (56` Karczewska), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Gregori, Mancuso. All.: Gianluca Grassadonia
Arbitro: Stefano Striamo (sez. Salerno)
Assistenti: Davide Fabrizi - Valerio Brizzi
Quarto Ufficiale: Michele Coppola
Operatore FVS: Nirintsalama T. Andriambelo
NOTE. Recupero: 3` pt; 5' st
Stadio Tre Fontane, Roma
Serie A Women, 6ª giornata
Sabato 15 novembre
Sassuolo-Ternana Women 0-1
14’ Pellegrino Cimò
Parma-Fiorentina 1-1
51’ rig. Severini (F), 58’ Distefano (P)
Como Women-Milan 1-0
91’ Nischler
Domenica 16 novembre
Napoli Women-Inter 1-0
82' Nielsen
Roma-Lazio 1-0
30' Di Guglielmo
Juventus-Genoa ore 18:00
Classifica - Roma 15*, Fiorentina 11*, Como Women 12*, Milan 9*, Como Women 12*, Napoli Women 10*, Lazio 9*, Juventus 7, Inter 6*, Genoa 6, Parma 6*, Sassuolo 5*, Ternana Women 3*
* una gara in più