Sampdoria, allarme Ferrari: domani gli esami, si teme uno stiramento

La sosta per le Nazionali volge al termine, ma in casa Sampdoria il clima resta teso in vista del cruciale match di lunedì 24 novembre contro la Juve Stabia (ore 20:30 al "Ferraris"). La gara è un vero e proprio crocevia per invertire la rotta in Serie B, ma l'avvicinamento è turbato da un problema in difesa.

L'allarme riguarda Alex Ferrari: il difensore accusa un fastidio muscolare e si sottoporrà a esami strumentali già nella giornata di domani. E. come riferito da SampNews24, nello staff blucerchiato serpeggia il timore di uno stiramento, ipotesi che priverebbe il tecnico Gregucci di un pilastro della retroguardia per un periodo non breve.

La potenziale assenza di Ferrari, proprio nel momento più delicato della stagione, costringe l'allenatore a rivedere i piani e studiare in fretta soluzioni alternative per ridisegnare la linea arretrata. Le scelte del mister peseranno non solo sull'assetto tattico ma anche sul morale di un gruppo che non ha più margini d'errore. Contro le Vespe il Doria è chiamato a vincere per uscire dalla crisi.