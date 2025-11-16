Perugia, Tedesco soddisfatto a metà: "La partita l’abbiamo fatta noi, ma il pari è giusto"

Giovanni Tedesco resta imbattuto da quando è alla guida del Perugia, ma il pareggio sul campo della Torres lascia al tecnico biancorosso sensazioni contrastanti. Un punto prezioso su un terreno complicato, ma anche la consapevolezza di poter fare di più.

“È un punto importante, su un campo difficile - ha spiegato Tedesco -. La Torres ha cambiato allenatore e questo poteva dare una scossa. Inoltre Greco conosce bene l’ambiente e il 70% dei loro giocatori. La partita l’abbiamo fatta noi: nella ripresa la Torres non ha mai superato la metà campo. Ma se guardiamo l’insieme, il pareggio è giusto”.

Il tecnico non usa giri di parole nell’analizzare gli errori: “Loro hanno creato nel primo tempo solo per nostri demeriti. Sul loro gol abbiamo concesso un fallo laterale sulla trequarti: cose così non devono succedere. Non meritiamo la classifica che abbiamo, ma intanto ci prendiamo questo punto”.

Nessun calcolo sui rivali alle spalle: “Dobbiamo guardare chi ci precede, non chi sta sotto. Ora ci aspetta un’altra finale contro la Vis Pesaro”.

Tedesco ha poi salutato il collega e avversario Alfonso Greco, appena tornato sulla panchina sarda: “Ci conosciamo dai tempi del campionato maltese. Abbiamo due buone squadre, ma siamo entrambi in una situazione da cui dobbiamo uscire al più presto. Sono fiducioso: vedo che il gruppo sta prendendo il mio carattere e non molla mai”.