Amelia sul Milan: "Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia"

Marco Amelia, ex portiere del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su alcuni singoli della rosa di mister Massimiliano Allegri: “Il giocatore che mi ha impressionato di più è sicuramente Gabbia, non solo per le prestazioni di campo, ma per l’atteggiamento che mette all’interno del campo può diventare un punto solido della difesa del Milan".

Le parole di Christian Pulisic

Lunghissima intervista da parte di Christian Pulisic, leader tecnico del Milan, ai microfoni della CBS Sports, nella quale ha raccontato come ha vissuto l'infortunio che ha rimediato in Nazionale: "Quando succede è così frustrante. Ti vengono in mente tutti quei pensieri: perché proprio adesso? Le cose andavano così bene all'inizio della stagione. Per fortuna non credo sia la cosa peggiore che potesse capitarmi. Sono stato fuori un paio di settimane e ora sono già tornato, quindi sono fortunato che non sia andata peggio di così, quindi cerco di vederla da una prospettiva positiva. Come calciatore, i momenti in cui sei infortunato e non puoi giocare nei fine settimana sono i peggiori per noi.

Lavoriamo duramente per cercare di mantenerci in forma e di essere disponibili il più possibile, e quei momenti possono essere davvero difficili perché vorresti solo tornare in campo e aiutare la tua squadra. È davvero dura, e poi sei lì sul lettino del fisioterapista a guardare la tua squadra che si allena. È una situazione difficile, ma penso che sia proprio quella sensazione a spingerti a voler tornare il più velocemente possibile. È stata dura, ma ora sono tornato e mi sento molto meglio".