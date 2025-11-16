Bisoli: "Vanoli schiererà chi condivide l'obiettivo salvezza. Gli altri li metterà da parte"

Pierpaolo Bisoli, allenatore che ha ormai tantissimi anni alle spalle nel mondo del calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della scelta da parte della Fiorentina di puntare su Roberto Goretti nel ruolo di direttore sportivo: "In uno spogliatoio come quello dei viola ci sa stare: è una persona educata, sempre al suo posto, ma quando serve interviene senza esitazioni. A mio avviso, lui e Vanoli devono lavorare come due fratelli: solo così potranno riportare in alto la Fiorentina".

Bisoli esprime inoltre anche un parere su Paolo Vanoli, tecnico che ha guidato il Torino lo scorso anno: "Ha un carattere forte, ed è proprio questo che mi fa pensare sia l’uomo giusto per la Fiorentina in questo momento. Schiererà chi condivide l’obiettivo salvezza, mentre chi non è allineato verrà messo da parte. In una situazione del genere la tecnica non basta più: ora serve recepire e seguire fino in fondo il pensiero dell’allenatore".