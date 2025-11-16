Union Brescia, Diana sprona i suoi: "Non siamo in crisi, ma dobbiamo fare di più"

L’Union Brescia rallenta ancora. Dopo il ko con l’Alcione, arriva un pareggio senza reti nel derby contro l’Ospitaletto che lascia l’amaro in bocca e rischia di far scappare il Vicenza in vetta. Aimo Diana, tecnico delle rondinelle, analizza la sfida con lucidità, consapevole che il momento richiede compattezza ma anche uno scatto in avanti.

“Alla fine avremmo potuto anche vincerla, perché le occasioni non sono mancate” esordisce l’allenatore. “Ma è stata una partita difficile, contro una squadra in salute che corre tanto e che è organizzata. Le condizioni meteo erano complicate, ma questo non può essere un alibi: erano uguali per entrambi”.

Diana riconosce che la sua squadra può e deve fare di più: “Siamo consapevoli di non aver espresso tutto il nostro potenziale. Questa è una squadra che può andare oltre, ma in questo momento siamo questi e dobbiamo tirar fuori il massimo da ciò che abbiamo. Serve qualcosa in più, soprattutto in termini di qualità e lucidità negli ultimi metri”.

Il tecnico, però, respinge qualsiasi allarme: “Non siamo in crisi. Siamo compatti e oggi abbiamo fatto una partita da Serie C, sporca, intensa, dove bisogna anche saper soffrire. Paradossalmente noi abbiamo avuto le situazioni per vincerla, così come l’Alcione ne ha avute meno di noi la settimana scorsa eppure ha portato a casa tre punti senza meritarlo”.