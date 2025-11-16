Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna

La Nazionale di Gennaro Gattuso è arrivata a queste ultime gare dei gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo con tre diffidati e uno squalificato. Nicolò Barella è stato costretto a saltare il match in Moldova, Andrea Cambiaso, Sandro Tonali e Davide Frattesi sono arrivati lunedì a Coverciano con la consapevolezza che un cartellino giallo li avrebbe costretti a saltare il match successivo. A Chișinău però loro come tutti gli altri calciatori della Nazionale non sono stati sanzionati con l'ammonizione ed ecco perché, ieri in conferenza stampa, il loro impiego è stato un tema. La prossima partita tra più di quattro mesi sarà infatti la semifinale play-off e beccarsi un giallo oggi vorrebbe dire saltare quel match per squalifica.

Su Sandro Tonali Gennaro Gattuso era già stato chiaro nella conferenza stampa di lunedì a Coverciano: "Ho parlato con Tonali già dieci giorni fa e non possiamo permetterci di perdere un giocatore come lui, la vedo molto difficile possa giocare con la Norvegia causa diffida". Ieri il CT ha ribadito questo concetto da Milanello, ha annunciato che non sarebbe rientrato nella lista dei convocati proprio per questo motivo e che dopo la rifinitura avrebbe lasciato il gruppo per poi tornare in tribuna a San Siro solo stasera. E stamattina infatti Tonali in lista non c'era, lui come l'infortunato Calafiori e il quarto portiere Caprile.

Il ragionamento fatto per Tonali non vale invece per Davide Frattesi. "Sarà in campo - ha detto ieri in conferenza stampa il commissario tecnico -. Lui rispetto a Tonali ha caratteristiche completamente diverse e domani partirà dal primo minuto".

Per il centrocampista dell'Inter vale evidentemente un ragionamento diverso. Frattesi oggi non è centrale nella Nazionale di Gattuso come Tonali e dare minutaggio a un giocatore che fin qui ha trovato pochissimo spazio prevale sul rischio di non averlo poi a disposizione il 26 marzo. Infine Andrea Cambiaso: titolare contro la Moldova, quest'oggi il laterale della Juventus partirà dalla panchina per far spazio a Federico Dimarco.

