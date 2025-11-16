Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna

Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribunaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Raimondo De Magistris
Oggi alle 14:00Serie A
Raimondo De Magistris
fonte Dal nostro inviato a Milano

La Nazionale di Gennaro Gattuso è arrivata a queste ultime gare dei gironi europei di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo con tre diffidati e uno squalificato. Nicolò Barella è stato costretto a saltare il match in Moldova, Andrea Cambiaso, Sandro Tonali e Davide Frattesi sono arrivati lunedì a Coverciano con la consapevolezza che un cartellino giallo li avrebbe costretti a saltare il match successivo. A Chișinău però loro come tutti gli altri calciatori della Nazionale non sono stati sanzionati con l'ammonizione ed ecco perché, ieri in conferenza stampa, il loro impiego è stato un tema. La prossima partita tra più di quattro mesi sarà infatti la semifinale play-off e beccarsi un giallo oggi vorrebbe dire saltare quel match per squalifica.

Su Sandro Tonali Gennaro Gattuso era già stato chiaro nella conferenza stampa di lunedì a Coverciano: "Ho parlato con Tonali già dieci giorni fa e non possiamo permetterci di perdere un giocatore come lui, la vedo molto difficile possa giocare con la Norvegia causa diffida". Ieri il CT ha ribadito questo concetto da Milanello, ha annunciato che non sarebbe rientrato nella lista dei convocati proprio per questo motivo e che dopo la rifinitura avrebbe lasciato il gruppo per poi tornare in tribuna a San Siro solo stasera. E stamattina infatti Tonali in lista non c'era, lui come l'infortunato Calafiori e il quarto portiere Caprile.

Il ragionamento fatto per Tonali non vale invece per Davide Frattesi. "Sarà in campo - ha detto ieri in conferenza stampa il commissario tecnico -. Lui rispetto a Tonali ha caratteristiche completamente diverse e domani partirà dal primo minuto".
Per il centrocampista dell'Inter vale evidentemente un ragionamento diverso. Frattesi oggi non è centrale nella Nazionale di Gattuso come Tonali e dare minutaggio a un giocatore che fin qui ha trovato pochissimo spazio prevale sul rischio di non averlo poi a disposizione il 26 marzo. Infine Andrea Cambiaso: titolare contro la Moldova, quest'oggi il laterale della Juventus partirà dalla panchina per far spazio a Federico Dimarco.

CLICCA QUI per le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Articoli correlati
Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"... Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"
Calzona: "L'Italia ce la farà, andrà al Mondiale. Regolamento? In Europa è più dura"... Calzona: "L'Italia ce la farà, andrà al Mondiale. Regolamento? In Europa è più dura"
Stasera Italia-Norvegia, 67.500 spettatori a San Siro. Quasi 5mila i norvegesi Stasera Italia-Norvegia, 67.500 spettatori a San Siro. Quasi 5mila i norvegesi
Altre notizie Serie A
Sonetti: "Solleciterei Vlahovic con urlacci. Conte? Non avrei staccato una settimana"... TMWSonetti: "Solleciterei Vlahovic con urlacci. Conte? Non avrei staccato una settimana"
Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"... Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"
Buksa: "All'Udinese non manca niente. Zaniolo? È molto forte e ha carattere" Buksa: "All'Udinese non manca niente. Zaniolo? È molto forte e ha carattere"
Ferrari: "Il lavoro fatto era mirato a vincere un trofeo. Serie B? Dobbiamo essere... Ferrari: "Il lavoro fatto era mirato a vincere un trofeo. Serie B? Dobbiamo essere preoccupati"
Udinese, Runjaic sulle critiche: "Non ci penso, mi concentro sul lavoro: sono soddisfatto"... Udinese, Runjaic sulle critiche: "Non ci penso, mi concentro sul lavoro: sono soddisfatto"
Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna... Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Belgio, pari stiracchiato. Doku tuona: "La gente smetta di parlare di Lukaku e De... Belgio, pari stiracchiato. Doku tuona: "La gente smetta di parlare di Lukaku e De Bruyne out"
Napoli, le alternative a Mainoo: da Atta a McKennie, pro e contro per gennaio Napoli, le alternative a Mainoo: da Atta a McKennie, pro e contro per gennaio
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
Le più lette
1 Conte o riconquista la squadra o addio scudetto. Zirkzee serve più a Gasp che ad Allegri. Spalletti è l’ora delle scelte. Gattuso e due errori di comunicazione
2 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
3 Dai 35 milioni spesi dal Milan alla sfortuna per i troppi infortuni. Caldara dice addio al calcio
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 novembre
5 Carrozzieri racconta: "Diedi un pugno a Novellino. Era fatta col Milan ma la droga rovinò tutto"
Ora in radio
Repliche 11:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Immagine top news n.1 Italia-Norvegia, le probabili formazioni: sarà 3-5-2, Pio Esposito sfiderà Haaland
Immagine top news n.2 Italia ai play-off: tutto ciò che c'è da sapere a un turno dal termine delle qualificazioni
Immagine top news n.3 Haaland e la Serie A: fu vicino a Napoli e Juventus. Ieri una risposta politically correct
Immagine top news n.4 Che sfiga: nessuno come la Norvegia tra le 54 squadre europee! E poi basta un gol...
Immagine top news n.5 Da impossibile a impensabile (e la risata). I norvegesi e le tante domande sul... 9-0
Immagine top news n.6 Stasera Italia-Norvegia, i convocati di Gattuso: scelte già annunciate, out Caprile
Immagine top news n.7 Inutile illudersi, per Gattuso solo un test contro Haaland: 3-5-2 e risposta a... La Russa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.2 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.3 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.4 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Roberto Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sonetti: "Solleciterei Vlahovic con urlacci. Conte? Non avrei staccato una settimana"
Immagine news Serie A n.2 Italia, Dimarco: "Sono contento di quello che sto facendo. Oggi vogliamo vincere"
Immagine news Serie A n.3 Buksa: "All'Udinese non manca niente. Zaniolo? È molto forte e ha carattere"
Immagine news Serie A n.4 Ferrari: "Il lavoro fatto era mirato a vincere un trofeo. Serie B? Dobbiamo essere preoccupati"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Runjaic sulle critiche: "Non ci penso, mi concentro sul lavoro: sono soddisfatto"
Immagine news Serie A n.6 Gattuso e i tre diffidati: Frattesi in campo, Cambiaso in panchina e Tonali in tribuna
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Davide Dionigi, l’architetto dei miracoli: la Reggiana torna a sognare
Immagine news Serie B n.2 Quel Modena che non ti aspetti. Nel campionato delle "tanto attese", ecco la vera sorpresa
Immagine news Serie B n.3 Da una sosta all’altra: quando un mese cambia tutto. Il Monza si gode adesso il primato
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 12ª giornata: Mignani primo inseguitore di Sottil
Immagine news Serie B n.5 Spezia, la maledizione della Serie A sfumata all’ultimo istante
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 12ª giornata: Ciervo supera Gliozzi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Floro Flores parte con un 3-0 al Monopoli. Union Brescia, solo 0-0 con l'Ospitaletto
Immagine news Serie C n.2 Il ds della Ternana su Liverani: "Esonero? Faremo valutazioni, tutti in discussione"
Immagine news Serie C n.3 Cittadella, sesta vittoria di fila. Iori: "Non mi accontento, chiedo sempre miglioramenti"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento, il direttore sportivo Alessandro Amarante verso l'esonero. Rischia anche l'allenatore
Immagine news Serie C n.6 Ternana, il club ha deciso: Liverani sarà esonerato, manca solo l'annuncio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Italia-Norvegia, risultato ininfluente ma il riscatto è d'obbligo
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Azerbaigian-Francia: Bleus già qualificati ma comunque avanti nei pronostici
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter cade contro il Napoli: decide Nielsen, palo di Glionna nel recupero. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A W., domenica di fuoco: derby di Roma, big match a Napoli e Juve chiamata a reagire
Immagine news Calcio femminile n.3 Romanelli: "Spagna e Inghilterra avanti a noi. Prendiamo ispirazione per continuare a crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women-Milan, le formazioni ufficiali: torna Kerr dal 1’. Solito tridente per Bakker
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la Fiorentina manca l’assalto al primo posto: 1-1 contro il Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?