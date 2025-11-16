Lazio, Rovella spiega la sua verità: "Leggo tante inesattezze. Ecco perché devo operarmi"

Nicolò Rovella è tornato a parlare dopo un periodo di silenzio nel quale è dovuto stare obbligatoriamente lontano dai campi da gioco. Il centrocampista della Lazio ha chiarito sul proprio profilo Instagram, attraverso una storia, l'entità del suo infortunio e le varie tappe da seguire: "Purtroppo ora sono costretto a operarmi. Sto leggendo tante inesattezze sul mio conto".

È lui stesso a spiegare come stanno le cose: "La sola verità è che, dopo il derby, dove ho giocato in condizioni critiche stringendo i denti, mi sono consultato a lungo con lo staff medico, la società e la mia famiglia e, insieme, abbiamo deciso di optare per la terapia conservativa che in molti altri casi ha dato esito positivo e soprattutto avrebbe accorciato i tempi di recupero".

Infine conclude: "Sembrava aver funzionato: sono rientrato in campo per allenarmi duramente, ma purtroppo il dolore è tornato. A questo punto l’operazione diventa necessaria. Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma sto già facendo il conto alla rovescia per tornare in campo a combattere per questi colori e per questa tifoseria che amo. Ci vediamo molto presto. Sempre FORZA LAZIO".