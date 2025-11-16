Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo

Dopo Francia e Croazia, la finestra per le nazionali di novembre ci ha regalato anche la trentunesima selezione capace di staccare il pass per il Mondiale: è il Portogallo, che col 9-1 all'Armenia ha aritmeticamente conquistato la qualificazione. Ronaldo e compagni sono la quarta nazionale europea a riuscirci. Di seguito l'elenco di tutte le squadre già qualificate, continente per continente.

PAESI OSPITANTI (3)



Canada

Messico

Stati Uniti

AFRICA (9)

Algeria

Capo Verde

Costa d'Avorio

Egitto

Ghana

Marocco

Senegal

Sudafrica

Tunisia

ASIA (8)

Arabia Saudita

Australia

Corea del Sud

Giappone

Giordania

Iran

Qatar

Uzbekistan

EUROPA (3)

Francia

Inghilterra

Croazia

OCEANIA (1)

Nuova Zelanda

SUD AMERICA (6)



Argentina

Brasile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay