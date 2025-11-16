Mondiali 2026, tutte le nazionali qualificate: Portogallo 31esimo a raggiungere l'obiettivo
Dopo Francia e Croazia, la finestra per le nazionali di novembre ci ha regalato anche la trentunesima selezione capace di staccare il pass per il Mondiale: è il Portogallo, che col 9-1 all'Armenia ha aritmeticamente conquistato la qualificazione. Ronaldo e compagni sono la quarta nazionale europea a riuscirci. Di seguito l'elenco di tutte le squadre già qualificate, continente per continente.
PAESI OSPITANTI (3)
Canada
Messico
Stati Uniti
AFRICA (9)
Algeria
Capo Verde
Costa d'Avorio
Egitto
Ghana
Marocco
Senegal
Sudafrica
Tunisia
ASIA (8)
Arabia Saudita
Australia
Corea del Sud
Giappone
Giordania
Iran
Qatar
Uzbekistan
EUROPA (3)
Francia
Inghilterra
Croazia
OCEANIA (1)
Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6)
Argentina
Brasile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Uruguay
