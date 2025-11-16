Livorno, punto d'oro col Ravenna e primo gol tra i professionisti per Davide Gentile

Se è vero che un problema fisico ha offuscato un pomeriggio positivo, è altrettanto vero che il primo gol tra i professionisti non si scorda mai. Figuriamoci, poi, se di mestiere fai il difensore e hai anzitutto il compito di evitarli. Davide Gentile ha guidato il Livorno alla conquista di un punto prezioso contro il Ravenna, un preciso colpo di testa che aveva permesso agli amaranto di portarsi in vantaggio nella prima frazione di gioco. Tra i prodotti più interessanti del vivaio della Fiorentina, Gentile era reduce dall'esperienza in chiaroscuro con la Salernitana, grande piazze nella quale ha trovato incomprensibilmente poco spazio pur concorrendo con giocatori che certo non hanno fatto meglio. A Catanzaro, con Colantuono, una prova molto positiva prima dell'accantonamento di Breda e, soprattutto, della dolorosa retrocessione dei granata.

Il Livorno ha creduto in lui, acquistandolo a titolo definitivo. E oggi si gode una rete dal sapore di rinascita. Per Gentile e per tutta la squadra.