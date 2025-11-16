Altamura, Mangia: "L'FVS serve a poco se gli arbitri non cambiano mai idea"

Amareggiato a fine gara il mister dell’Altamura Mangia che analizza la sconfitta casalinga con la Salernitana: "Gol annullato ingiustamente ai miei, non possiamo dire che i rigori c’erano e il gol no. Dovremmo iniziare a lamentarci anche noi, ci sono stati episodi che hanno lasciato un po' di amaro in bocca. Partita che non meritiamo di perdere, se facciamo il 2-1 cambia tutto. I ragazzi hanno dato veramente tutto e fa male tornare a casa senza punti. L’FVS a questo punto cambia poco. Non si ammette mai un proprio errore.

Facciamo i buonisti nelle riunioni di Lega. Ad un certo punto mi sono seduto per evitare espulsioni. Salernitana grande squadra, ma oggi risultato che oggi da fastidio. Abbiamo creato pure noi cosi come i granata. Noi dobbiamo salvarci".