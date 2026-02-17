Serie A, i migliori 5 italiani dopo 25 giornate: Carnesecchi è la new entry

Dominio Inter nella classifica dei migliori italiani dopo 25 giornate di Serie A. Federico Dimarco si conferma al comando, mentre Francesco Pio Esposito balza dal quarto al secondo posto. Una new entry: Carnesecchi che prende il posto di Bastoni.

1. Federico Dimarco (Inter) 6.72 (23)

2. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (17)

3. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.42 (25)

4. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (23)

5. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.40 (25)

SERIE A - 25ª GIORNATA

Pisa - Milan 1-2

39' Loftus-Cheek (M), 71' Loyola (P), 85' Modric (M)

Como - Fiorentina 1-2

26' Fagioli (F), 54' rig. Kean (F), 77' aut. Parisi (C)

Lazio - Atalanta 0-2

41' rig. Ederson, 60' Zalewski

Inter - Juventus 3-2

17' aut. Cambiaso (I), 26' Cambiaso (J), 76' Esposito (I), 83' Locatelli (J), 90' Zielinski (I)

Udinese - Sassuolo 1-2

10' Solet (U), 56' Lauriente (S), 58' Pinamonti (S)

Parma - Hellas Verona 2-1

4' Bernabe (P), 43' Harroui (V), 90' + 3 Pellegrino (P)

Cremonese - Genoa 0-0

Torino - Bologna 1-2

49' aut. Vlasic (B), 62' Vlasic (T), 70' Castro (B)

Napoli - Roma 2-2

7' e rig. 71' Malen (R), 40' Spinazzola (N), 82' Alisosn Santos (N)

Cagliari - Lecce 0-2

65' Gandelman, 76' Ramadani

CLASSIFICA

1. Inter 61

2. Milan 53

3. Napoli 50

4. Roma 47

5. Juventus 46

6. Atalanta 42

7. Como 41

8. Bologna 33

9. Lazio 33

10. Sassuolo 32

11. Udinese 32

12. Parma 29

13. Cagliari 28

14. Torino 27

15. Genoa 24

16. Cremonese 24

17. Lecce 24

18. Fiorentina 21

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Hojlund (Napoli)

7 reti: Krstovic (Atalanta), Castro e Orsolini (Bologna), Kean (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Calhanoglu e Thuram (Inter), Leao (Milan), Pellegrino (Parma), Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 26ª GIORNATA

Sassuolo - Hellas Verona (20 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Juventus - Como (21 febbraio, ore 21, DAZN)

Lecce - Inter (21 febbraio, ore 18, DAZN)

Cagliari - Lazio (21 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Genoa - Torino (22 febbraio, ore 12.30, DAZN)

Atalanta - Napoli (22 febbraio, ore 15, DAZN)

Milan - Parma (22 febbraio, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Cremonese (22 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Fiorentina - Pisa (23 febbraio, ore 18.30, DAZN)

Bologna - Udinese (23 febbraio, ore 20.45, DAZN e Sky)