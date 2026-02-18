Inter, pronto il rinnovo (anti-Arsenal) per Pio Esposito: 3 milioni all'anno per il bomber

A Bodø dovrebbe toccare nuovamente a Francesco Pio Esposito dall’inizio. Un talento che rappresenta, oltre al presente, soprattutto il futuro dell’Inter. Tanto che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindare il centravanti ex Spezia col prolungamento del contratto fino al 2031. Pronto anche un robusto adeguamento dell’ingaggio, che lieviterà dagli attuali 1,1 milioni annui più bonus ad almeno 3 milioni a stagione, fa sapere oggi Tuttosport.

Uno step necessario quanto inevitabile per spazzare via le sirene di mercato sempre più forti e minacciose provenienti dalla Premier League. Non è, infatti, passata inosservata la presenza di un emissario dell’Arsenal sabato sera in tribuna a San Siro. Il Derby d’Italia contro la Juventus rappresentava l’occasione giusta per visionare Pio dinanzi a una delle formazioni più importanti del calcio italiano ed Esposito ha risposto alla grande, superando a pieni voti il test dei Gunners.

Motivo per cui l’interesse proveniente dalla capitale inglese appare sempre più intenso e crescente. E non potrebbe essere altrimenti per il ds dell’Arsenal Andrea Berta, che conosce e segue da parecchi anni Pio.