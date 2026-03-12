Europa League, tutti i finali: Endrick salva Fonseca, clamorosa sconfitta del Nott. Forest
Si chiudono le gare d’andata degli ottavi di Europa League, con risultati che lasciano i discorsi aperti in vista del ritorno. Termina 1-1 la sfida tra Celta Vigo e Olympique Lione. I padroni di casa passano al 25’ con Rueda, ma restano in inferiorità numerica dall’inizio della ripresa per l’espulsione di Borja Iglesias. Nonostante l’uomo in meno, il Celta resiste a lungo, prima di cedere nel finale: all’88’ è Endrick a firmare il pareggio per i francesi.
Vittoria convincente invece per il Ferencváros, che a Budapest supera 2-0 il Braga grazie alle reti di Kanichowsky e Joseph, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Successo di misura per il Genk, che batte 1-0 il Friburgo con il gol di El Ouahdi al 24’.
La vera sorpresa arriva però dall’Inghilterra: il Nottingham Forest cade in casa contro il Midtjylland, che si impone 1-0 grazie alla rete di Cho all’80’. Un risultato che conferma la settimana difficile per le squadre inglesi in Europa: nessun successo in sei gare di Champions League, pari per il Crystal Palace in Conference, l’unica eccezione resta l’Aston Villa, vittorioso a Lilla.
Tutti i risultati delle gare d'andata
Celta Vigo - Lione 1-1: 25' Rueda (C), 88' Endrick (L)
Ferencvaros - Braga 2-0: 32' Kanichowsky, 69' Joseph
Genk - Friburgo 1-0: 24' El Ouahdi
Nottingham Forest - Midtjylland 0-1: 80' Cho
Bologna - Roma 1-1: 50' Bernardeschi (B), 71' Pellegrini (R)
Lilla - Aston Villa 0-1: 62' Watkins
Panahinaikos - Betis Siviglia 1-0: 88' rig. Taborda
Stoccarda - Porto 1-2: 21' Moffi (P), 27' Mora (P), 40' Undav (S)