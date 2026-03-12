Live TMW Rakow, Tomczyk: "Ho parlato con i ragazzi, siamo convinti di poter ribaltare la Fiorentina al ritorno"

Al termine della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Rakow Czestochowa Lukasz Tomczyk interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

È più arrabbiato per il rigore o orgoglioso?

"Sono un po' dibattuto. non abbiamo vinto e chiaro che avremmo voluto farlo, però se guardiamo ai 90 minuti e al livello della Fiorentina allora abbiamo la possibilità di ribaltarla al ritorno. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno"

Sente che sia una partita che la farà crescere?

"Chiaramente le qualità della Fiorentina potranno esserci utili in futuro".

Il gol alla fine cambia la gara di ritorno?

"Anche con l'1-1 non credo che avremmo cambiato piano tattico. Vogliamo prepararci al meglio".

L'ha sorpresa il poco pubblico?

"Nonostante i tifosi non fossero molto numerosi si sono fatti sentire. Sono sicuro che al ritorno mostreremo il nostro dodicesimo uomo".

Come valuta la prestazione della Fiorentina?

"Le qualità individuali dei viola alla lunga sono venute fuori e alla lunga ha fatto vedere di che pasta è fatta. Con i ragazzi ho parlato nello spogliatoio e tutti crediamo che la partita si possa ribaltare. La sfida salvezza che ha tra qualche giorno a Cremona? Non so se una partita possa bastare per la salvezza. Io non voglio fare calcoli, anche noi abbiamo una gara importante a cui pensare. Se la guarderò? Sicuramente, ho molto da imparare a livello tattico dalla Serie A"