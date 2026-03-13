Roma, Gasperini: "Una partita come quella di stasera difficilmente si vede in Serie A"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, commenta ai canali ufficiali del club giallorosso il pari con il Bologna al Dall'Ara nell'andata degli ottavi di finale di Europa League:

"Abbiamo giocato la prima gara, adesso giocheremo in casa tra una settimana e partiremo da questo pareggio. Per come è andata la partita, credo che abbiamo fatto una buona gara".

Cosa le è piaciuto di più?

"No, è stata una partita difficile, insomma, con molti falli lasciati correre, probabilmente tanti giusti, alcuni un po' meno. È una partita che difficilmente si vede nel campionato di Serie A, però ci siamo adattati. Abbiamo sofferto un po', ma poi ci siamo adattati abbastanza bene, creando anche parecchie occasioni da gol. Però, si riparte da questo 1-1 e a Roma sarà una partita decisiva."