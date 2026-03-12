Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"

Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 11:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Elio Signorelli ha analizzato l’andamento della stagione nei tre gironi di Serie C, soffermandosi su alcune piazze importanti e su diversi temi legati al calcio italiano.

Siamo alle battute finali della stagione regolare, prima dei playoff. I pronostici per la promozione diretta nei tre gironi sono stati rispettati?
“Direi che in linea di massima sì. Nel girone C il Benevento è una realtà solida, con una società importante e con un direttore come Marcello Carli che conosce molto bene la categoria. È giusto che stia facendo questo percorso. Negli altri gironi vediamo squadre che stanno rispettando le aspettative: ad esempio l’Arezzo sta lavorando bene e anche il Vicenza, dopo anni con una proprietà solida e investimenti importanti, sta arrivando all’obiettivo con anticipo. Poi nei playoff può sempre esserci qualche sorpresa”.

Nel girone C molti si aspettavano qualcosa in più dalla Salernitana, anche dopo il mercato importante fatto in estate e a gennaio. Che idea si è fatto?
“Daniele Faggiano è un grande esperto di mercato e di gestione dello spogliatoio e secondo me aveva fatto un buon lavoro. Però Salerno è una piazza difficile: se non parti subito vincendo ogni partita, le pressioni arrivano da tutte le parti, dalla stampa e dall’ambiente. Se non riesci a gestirle, rischi di complicarti la vita. Il Benevento invece è una società che ormai sa muoversi tra Serie B e Serie C, con una proprietà forte e una struttura consolidata. Anche quando hanno cambiato allenatore sono rimasti concentrati sull’obiettivo”.

Quanto incidono le pressioni esterne sulle squadre?
“Incidono tantissimo. Se ogni risultato negativo porta subito a mettere in discussione allenatore o società, la squadra lo avverte. I giocatori entrano in campo e sentono tutto: c’è chi riesce a gestire queste situazioni e chi invece le subisce. Per questo servirebbero più serenità e tempo per lavorare”.

Una delle situazioni più complicate della stagione è quella del Trapani, arrivato a -20 punti dopo le penalizzazioni. Che idea si è fatto?
“È triste vedere una città come Trapani parlare di sport solo per penalizzazioni. È una piazza che meriterebbe di avere calcio e basket ad alti livelli. Da esterno dispiace. Quello che mi chiedo è come sia possibile che ogni anno in Serie C emergano queste situazioni economiche. I controlli dovrebbero essere fatti prima, perché spesso chi segue il calcio sa già in anticipo quali club rischiano problemi”.

Secondo lei quindi il sistema andrebbe rivisto?
“Sì, credo che servirebbe la volontà di cambiare davvero. Nel calcio spesso vediamo sempre le stesse figure ai vertici, che vadano bene o male. Evidentemente manca la volontà di rinnovare il sistema”.

Parliamo del Livorno, tornato tra i professionisti. Dopo un avvio complicato e il cambio in panchina, con l’arrivo di Roberto Venturato la squadra ha trovato equilibrio e ora può anche puntare ai playoff.
“La scelta di Venturato è stata importante: parliamo di un allenatore che ha fatto la storia recente del Cittadella insieme a Marchetti. È una figura che dà serenità e organizzazione. Però a Livorno c’è sempre stato un rapporto complicato tra la Curva Nord e la proprietà, e queste situazioni l’ambiente le percepisce. Quando c’è entusiasmo la squadra vola, quando invece ci sono polemiche diventa più difficile”.

Lei conosce bene l’ambiente livornese. Quanto pesa il clima dello stadio?
“Pesa molto. Livorno è una piazza calda, che può dare una grande spinta. Io lì ho avuto giocatori come Lucarelli e Protti che riuscivano a trascinare la squadra anche nei momenti difficili. Se invece hai una squadra con meno personalità diventa più complicato. Speriamo che il Livorno possa giocarsi le sue chance nei playoff, perché con lo stadio pieno diventerebbe un campo molto difficile per chiunque”.

Ultima domanda sulla tecnologia FVS introdotta quest’anno in Serie C. Che giudizio dà?
“È uno strumento su cui bisogna ancora crescere. Già in Serie A con il VAR ci sono tante discussioni, quindi immaginare che in Serie C tutto funzioni perfettamente è complicato. Credo che serva anche più rispetto per le decisioni degli arbitri: spesso in Italia si tende subito a pensare che qualcuno voglia favorire o penalizzare una squadra, ma non è così. Gli arbitri scendono in campo per fare il loro lavoro”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"... Signorelli: "Dimissioni di Mazzoni dal Livorno? Un colpo. Ma son certo che ci ripenserà"
Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di... Signorelli: "Fa male vedere il Livorno in crisi. Ma a Lucarelli non consiglio di tornare..."
Alessandria, è tutto da costruire. Mancano mister e organigramma dirigenziale: il... Alessandria, è tutto da costruire. Mancano mister e organigramma dirigenziale: il punto
Altre notizie Serie C
Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri... Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"... Esclusiva TMWSignorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio” Esclusiva TMWPineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni... Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto... Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Perugia, c'è una salvezza da centrare. Ma Lisi è alle prese con un'infiammazione... Perugia, c'è una salvezza da centrare. Ma Lisi è alle prese con un'infiammazione al menisco
Vicenza-Inter U23, la gara che vale una stagione. 'Menti' sold out per la possibile... Vicenza-Inter U23, la gara che vale una stagione. 'Menti' sold out per la possibile promozione
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
3 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 31ª giornata di Serie A
5 Sprofondo Tottenham: i big che possono partire in estate in caso di retrocessione
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.1 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
Immagine top news n.2 Vlahovic fra campo e rinnovo: contatti fitti e costanti per arrivare all'accordo con la Juventus
Immagine top news n.3 Freuler e Gasperini, amici a Bergamo e nemici a Bologna. Potrebbero ritrovarsi a Roma
Immagine top news n.4 Zaniolo ha voltato pagina: "Bad boy? Non più, sono cambiato. Roma mi ha dato tanto, ci tornerò"
Immagine top news n.5 Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez
Immagine top news n.6 Juventus, i piani di mercato per l'estate: Kolo Muani e Senesi, che chiede 5 milioni di ingaggio
Immagine top news n.7 Pranzo di mercato in casa Milan: Allegri rassicurato, avrà 3 titolari di peso in estate
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Champions League, chi ha fatto la figura peggiore tra le italiane? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: "Cavese, complimenti a Ds, mister, squadra per aver tenuto sempre nervi saldi"
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi: "Atalanta, uno scempio col Bayern. Scudetto, può vincerlo ancora Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Le due vie per il rinnovo di Spalletti. Milan, ieri pranzo Allegri-Furlani: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.2 L'Udinese aspetta la Juventus, sold out e attacco titolare
Immagine news Serie A n.3 Vieri finisce sotto i ferri: rimosso un frammento osseo che 'Bobo' aveva ad un ginocchio
Immagine news Serie A n.4 Parma, a breve la conferenza pre-Torino di mister Carlos Cuesta
Immagine news Serie A n.5 Binotto verso Bologna-Roma: "Ecco cosa cambia tra sfidarsi in Serie A e in Europa"
Immagine news Serie A n.6 L'Inter guarda al Made in Germany: Kim per la difesa, Goretkza e Brandt i nomi a centrocampo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Modena deve sterzare per non mettere a rischio i play off
Immagine news Serie B n.2 Serie B, l’era del “terzo uomo”: da Samp a Bari, perché cambiare non serve più
Immagine news Serie B n.3 Tre gare in sette giorni in Serie B: subito uno scontro diretto per il Mantova di Modesto
Immagine news Serie B n.4 Modena, Sottil: "Contro lo Spezia per centrare il nostro obiettivo, servirà incoscienza"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Fredberg tiene a rapporto squadra e staff: "Uniti per la salvezza, combattiamo"
Immagine news Serie B n.6 Tre gare in sette giorni in Serie B: il Frosinone vuole tenere aperta la corsa promozione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.2 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Immagine news Serie C n.3 Pineto, Borsoi: “Salvezza raggiunta. Playoff? Spingiamo per chiudere al meglio”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Gyyabua e Lescano sono già punti fermi. Entrambi saranno riscattati
Immagine news Serie C n.5 Conto alla rovescia per la Serie B: il Benevento può festeggiare fra dieci giorni
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, venerdì incontro tra sindaco-delegazione di tifosi: si parlerà del rapporto con Guarascio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Roma, occhio ai precedenti: Gasperini spesso in difficoltà contro Italiano
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coppa Italia? Con la Juventus è ancora tutto aperto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Coppa Italia obiettivo stagionale, vogliamo arrivare in finale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?