Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di sabato con la Juve Stabia:

“Il periodo che stiamo attraversando è stato attentamente analizzato sia da me che da tutto il mio staff. Ciò che emerge, è certamente che nelle partite successive all’ultima vittoria stagionale, in casa contro l’Empoli, la squadra ha affrontato gare non semplici, ma disputando comunque delle ottime prestazioni, raccogliendo però molto meno in termini di punti rispetto a quanto creato e dimostrato sul campo.

Ad ogni modo, non credo che sia casuale questo aspetto, ed è per questo che ai miei ragazzi ho ribadito, a più riprese, di continuare a lavorare con questa intensità, prestando attenzione anche ai minimi dettagli.

Quando un gruppo di ragazzi, così unito, attraversa momenti simili, è normale che un sentimento di frustrazione ci sia, ma è importante che ci sia anche la convinzione che, continuando a credere in ciò che quotidianamente prepariamo, in quelli che sono i nostri valori, le nostre qualità e i nostri obiettivi, riusciremo insieme a ritrovare la vittoria e la serenità che ci meritiamo.”

Tre partite ravvicinate prima della sosta:

“Affronteremo tre partite impegnative prima dell’ultima sosta della stagione, e siamo consapevoli che, due di queste, saranno scontri diretti. Infatti, non nascondo che soprattutto in quelle gare, i punti varranno doppio e si dovrà vedere una squadra capace di tenere sotto controllo tutti gli aspetti che ogni settimana, puntualmente, prepariamo.

Ad ogni modo, nel campionato di Serie B regna l’imprevedibilità e noi abbiamo già dimostrato di potercela giocare alla pari contro chiunque, per questo dobbiamo sempre avere l’obiettivo e la consapevolezza di poter realizzare punti contro ogni avversario che affronteremo sul nostro cammino sino al termine.“

Sul prossimo avversario, la Juve Stabia:

“A Castellammare ci attende una squadra forte e coriacea, capace di verticalizzare assiduamente e di aggredire l’avversario con costanza, come dimostrato da inizio stagione.

La Juve Stabia ha scelto strategicamente di cambiare guida tecnica, mantenendo però salda la struttura della rosa, che ormai da due anni, sta dimostrando un grande valore complessivo e delle ottime qualità.

Inoltre, giocheremo su un campo difficile, in cui l’apporto del pubblico è sempre fattore da tenere in considerazione, ma abbiamo preparato tutti questi aspetti e sabato sapremo come comportarci.

Non ci inganni il fatto che stiano faticando a dare continuità ai risultati nell’ultimo periodo, del resto, come noi, anche loro giocheranno con la bava alla bocca per cercare di guadagnare punti.”

Sull’assenza dei tifosi al seguito:

“È stata certamente la nota stonata della settimana perché dispiace, e non poco, non avere i tifosi al seguito. Da parte mia, non biasimo i tifosi e continuo a non essere d’accordo con queste decisioni prese da parte degli enti preposti. Infatti, credo che l’obiettivo primario debba sempre essere quello di agevolare il tifoso a seguire la squadra anche in trasferta, a prescindere dalla lontananza, ma ho la sensazione, sulle decisioni di molteplici decisioni prese, che non sempre chi decide ragioni allo stesso modo.

Altresì, c’è rammarico anche perché credo che, la nostra tifoseria in particolare, sia sempre riuscita a dare un grande apporto anche in trasferta, a prescindere dalla distanza, e questo i giocatori lo percepiscono.“