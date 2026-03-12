Fiorentina, Comuzzo: "Dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto, dobbiamo essere lucidi"
Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Conference League contro il Rakow. Le sue parole: "Non possiamo sottovalutare la partita. Loro sono forti, non hanno mai perso in Conference. Dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto. Dobbiamo cercare di non prendere gol".
Non dovete pensare alla Cremonese.
"Dobbiamo essere lucidi e restare concentrati, al campionato penseremo dai domani. Ora abbiamo la possibilità di giocare la Conference".
Ti aspettavi di più da te stesso?
"Dopo l'anno scorso le aspettative erano cresciute, con il lavoro si può migliorare. Mi aspetto un finale in crescendo sia per la Fiorentina che per me stesso".
