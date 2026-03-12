Il primo round di Conference se lo aggiudica la Fiorentina in extremis: finisce 2-1 col Rakow

Finisce 2-1 la sfida tra la Fiorentina ed il Rakow Czestochowa, gara di andata degli ottavi di Conference League. Al Franchi succede tutto nella ripresa: i polacchi la sbloccano dopo un’ora di gioco con Brunes a cui segue il pari di Ndour dopo meno di due minuti. Negli ultimi minuti i viola trovano il sorpasso grazie al rigore trasformato da Gudmundsson dopo un fallo di mano guadagnato da Dodo.

Il primo tempo

La prima azione è di marca ospite e arriva dopo meno di 3 minuti. Buon break di Ivi Lopez sulla sinistra che dopo essere entrato in area, salta Parisi e prova a piazzarla sul primo palo, trovando una buonissima risposta di Christensen, molto reattivo ad andare giù e deviare con la mano in corner. Con il passare dei minuti però la Fiorentina diventa padrona del campo, facendo un primo tempo vivace in cui però non riesce a sbloccarla. L’azione più pericolosa arriva al 28’ con Parisi che si libera benissimo sulla destra dalla marcatura di Pienko, lascia partire un traversone preciso sul destro di Fazzini che a pochi metri dalla porta, però, spedisce troppo alto sprecando una grande chance. Al 39’ ancora viola pericolosi, ancora con Fazzini, che si libera sulla destra, si accentra e lascia partire un destro insidioso che viene però deviato in modo forse provvidenziale da Racovitan.

Il secondo tempo

In avvio di ripresa un anticipo di testa di Struski innesca la corsa in verticale di Brunes, che salta Comuzzo al limite e si allarga in area di rigore per calciare col sinistro, ma la sfera termina a lato. La partita si anima in due minuti: al 60’ si addormenta la difesa dei toscani su un rilancio dalle retrovie di Racovitan diretto sulla testa di Makuch che fa un’ottima sponda per Brunes, il quale non sbaglia a tu per tu con Christensen. Il vantaggio polacco dura però meno di due minuti: Svarnas libera l'area del Rakow su un cross di Parisi, Mandragora alimenta l'azione per Ndour che dal limite calcia di controbalzo sotto al sette. Al 70’ Fiorentina ad un passo dal vantaggio dopo un buon recupero di Piccoli sulla propria trequarti che gli permette di involarsi in solitaria verso la porta ma, una volta entrato in area, colpisce la parte alta della traversa. I viola però trovano la rete del vantaggio in pieno recupero: il cross di Dodo dalla destra trova la respinta di mano di Ameyaw. Sul dischetto si presenta Gudmundsson che batte con freddezza Zych e regala con i suoi due risultati su tre in vista del ritorno tra una settimana.