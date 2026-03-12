Fiorentina, Mandragora: "Felici, ma siamo a metà dell'opera. Abbiamo bisogno di entusiasmo"
Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, commenta ai canali ufficiali del club viola il successo contro il Rakow in Conference League:
"Abbiamo portato a casa il primo round, era importante ribaltarla. Siamo contenti, ma siamo solo a metà dell'opera. Abbiamo bisogno di fiducia, entusiasmo: l'ho detto spesso quest'anno, in una stagione particolare e difficile. Cerchiamo sempre di aiutarci l'uno con l'altro".
Lunedì una gara importantissima con la Cremonese, poi giovedì il ritorno di Conference League
"Da qui alla fine saranno tutte gare importanti, è chiaro che la partita di Cremona è importante visto che è la prossima. Ci prepareremo al meglio per fare risultato".
