Salvezza all'ultimo turno e finale di Conference? Vanoli: "Fi*a se firmerei... Ma devo vincere"

Simpatico siparietto quello che c'è stato in conferenza stampa tra Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, e un giornalista presente dopo il successo dei viola per 2-1 contro il Rakow. All'allenatore italiano è stato chiesto se metterebbe la firma per una salvezza raggiunta all'ultima giornata e la contemporanea qualificazione per la finale di Conference League. Simpatica la risposta dell'ex Torino: "Fi*a se la metterei... soffrirò, io spero di soffrire un po' meno. Ma lo farei. Però devo vincere la finale (ride, ndr)".

La scelta di Piccoli è anche in funzione di Kean?

"Loro ci pressavano molto alto e lui è un giocatore generoso e forte fisicamente. L'ho risparmiato alla fine in funzione di Cremona. Braschi? Sono contento, perché ai giovani ho sempre detto di tenersi pronti perché abbiamo bisogno anche di loro. Quando vedi un ragazzo piangere vuol dire che c'è ancora qualcosa di bello. Ora il suo cammino sarà più difficile".

