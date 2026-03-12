Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”

Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:49Serie B
Daniel Uccellieri

In vista della sfida di sabato contro il Bari, il tecnico della Reggiana Lorenzo Rubinacci ha presentato la partita in conferenza stampa, facendo il punto sulla settimana di lavoro e sulle condizioni della squadra.

Come riportato da Tuttoreggiana.com, l’allenatore granata ha spiegato che la squadra ha finalmente potuto lavorare con maggiore continuità: «È stata una settimana tipo, ed era da tanto che non la facevamo. Abbiamo potuto programmare il lavoro senza accelerazioni, seguendo i protocolli», sottolineando poi come l’allenamento odierno lo abbia soddisfatto: «Oggi abbiamo fatto anche un ottimo allenamento e sono contento. È una settimana importante che ci porta a una partita importante».

Dal punto di vista dell’organico la situazione resta comunque delicata, anche se qualche segnale positivo è arrivato negli ultimi giorni. Rubinacci ha spiegato di aver lavorato con tutti i giocatori che possono essere disponibili, pur ammettendo che la squadra continua a fare i conti con qualche acciacco: «Siamo sempre un po’ a rincorrere, però oggi ho lavorato con tutta la squadra e con tutti quelli che sappiamo possono esserci. Questo mi rende soddisfatto».

Il tecnico ha poi chiarito come il lavoro settimanale non si sia concentrato esclusivamente su un reparto specifico, nonostante i sei gol subiti nelle ultime due gare e le difficoltà offensive. Secondo Rubinacci l’aspetto principale è riportare i singoli giocatori alla miglior condizione possibile, soprattutto quelli rientrati da infortuni o reduci da un grande dispendio di energie. Il percorso tecnico-tattico, ha spiegato, è continuo e nasce dall’analisi delle partite. «La cosa più importante è avere più interpreti possibili a un buon livello. Chi è fermo da 10-15 giorni non può essere spinto troppo: bisogna portarlo gradualmente a una buona percentuale», ha aggiunto.

Proprio le numerose assenze costringono spesso a rivedere piani e assetti tattici. Rubinacci ha ricordato come in alcune partite la squadra abbia perso titolari addirittura durante il riscaldamento, sottolineando quanto nel calcio servano adattamento e lucidità: «I vestiti sono fatti dagli interpreti. Ci sono situazioni imprevedibili: ci sono mancati due titolari durante il riscaldamento in due partite consecutive e a Venezia abbiamo rischiato di cambiare ancora».

Parlando degli infortuni, l’allenatore granata ha spiegato di ritenere il problema diffuso in tutto il campionato, complice il calendario fitto e le condizioni dei campi. «Ci sono tanti impegni, campi pesanti e tante partite ravvicinate: i giocatori vengono molto sollecitati e queste cose succedono», ha osservato.

Sul Bari, Rubinacci vede una squadra cresciuta nelle ultime settimane. «Da quando è rientrato Longo mi sembra migliorato e con un’identità più precisa», ha detto, ricordando però come la Serie B sia un campionato estremamente equilibrato, dove può accadere che le prime in classifica cadano contro le ultime.

A rendere ancora più complicata la sfida sarà anche l’atmosfera del San Nicola. Rubinacci ha sottolineato che l’aspetto mentale potrebbe risultare decisivo: «L’aspetto emotivo sarà fondamentale: chi sarà più forte mentalmente e più resiliente potrà portare a casa i punti».

Il tecnico si è soffermato anche sulle condizioni di Vicari, spiegando che si tratta di un problema da gestire con prudenza: «Ci sono infortuni che sembrano banali ma diventano lunghi, soprattutto a livello muscolare. Finché le risonanze non sono chiare bisogna avere pazienza e seguire il protocollo».

Infine Rubinacci ha invitato l’ambiente a concentrarsi solo sulla partita di Bari, senza guardare troppo ai risultati delle altre squadre nella corsa salvezza. «Io da allenatore granata guardo solo Bari-Reggiana. Siamo a caccia di punti e basta», ha concluso, ribadendo che in questo momento la squadra deve puntare soprattutto su energia, ambizione e capacità di adattamento per raccogliere il maggior numero possibile di punti nel finale di stagione.

Articoli correlati
Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"... Reggiana, Rubinacci assolve i suoi "Abbiamo perso contro la più forte del campionato"
Reggiana, Rubinacci: "Servirà una gara perfetta per battere i migliori della Serie... Reggiana, Rubinacci: "Servirà una gara perfetta per battere i migliori della Serie B"
Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie" Reggiana, Rubinacci: "Brutta partita, chiediamo scusa. Le colpe sono mie"
Altre notizie Serie B
Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata... Live TMWDa Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari” Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”
Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo... Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo
Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti" Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti"
Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"... Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"
Tre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella
Tre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match... Focus TMWTre gare in sette giorni in Serie B: Venezia, due pericolanti prima del big match col Monza
Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
3 Bologna, Bernardeschi vuole l'EL. Italiano: "Non lo sapevo". Su Castro: "Ha tirato la carretta"
4 Capello: "Se dovessimo fallire il terzo Mondiale andrebbero cambiate tutte le politiche giovanili"
5 Moggi netto: "Anche se volesse, Vlahovic non può più restare alla Juventus"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Bologna-Roma 1-1, le pagelle: Bernardeschi esplosivo, Pellegrini alla Inzaghi. Malen c'è
Immagine top news n.1 Pellegrini entra e risponde a Bernardeschi: 1-1 tra Bologna e Roma. Tutto ancora aperto
Immagine top news n.2 Fiorentina, Comuzzo: "Dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto, dobbiamo essere lucidi"
Immagine top news n.3 Trump: "Iran benvenuto negli USA per i Mondiali. Ma è meglio se non vengono"
Immagine top news n.4 Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Immagine top news n.5 Tutte le big italiane su Goretzka. I perché e com'è andata la stagione del tedesco
Immagine top news n.6 Roma, forfait dell'ultim'ora per Gasperini verso il Bologna: affaticamento per Koné
Immagine top news n.7 L'Atalanta si affida a Raffaele Palladino: in agenda summit per il rinnovo a lunga scadenza
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Iran rinuncia ai Mondiali: vi spieghiamo lo scenario e cosa accadrà adesso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 E' iniziata l'era di Kompany: un figlio di Guardiola, al Bayern dopo una retrocessione
Immagine news podcast n.2 Perché adesso la Juventus ha deciso di rinnovare Dusan Vlahovic
Immagine news podcast n.3 Davide Nicola che rischia, il mercato fa flop: che cosa è successo alla Cremonese?
Immagine news podcast n.4 Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Alberto Di Chiara: "In questo momento la Coppa può aiutare la Fiorentina"
Immagine news Serie A n.2 Ordine: "Milan, Allegri ha ridato disciplina. Il prossimo anno non basterà Kean"
Immagine news Serie A n.3 Zazzaroni: "Bologna-Roma, sarà dura. Milan, difficile che arrivi Kean"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Italiano: "Arbitro troppo permissivo con N'Dicka. Pareggio? C'è fallo su Freuler"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Svilar: "Risultato positivo, il rinvio decisivo sul pareggio è stato casuale"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Bernardeschi: "Nazionale? Il pensiero c'è sempre. Dobbiamo crederci"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, Ferguson: "Grande partita, la Roma ha segnato nel momento migliore"
Immagine news Serie A n.5 Roma, Pellegrini: "Malen fa la differenza, dopo il ko di Genova non era facile"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini: "Lasciate in pace Pellegrini. Come sta Konè e quando torna Soulé"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Monza-Palermo al debutto di Caserta a Empoli, i convocati per la 30ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Rubinacci: “Non guardiamo gli altri campi, pensiamo solo al Bari”
Immagine news Serie B n.3 Samp, buone notizie per Lombardo: Hadzikadunic ha svolto parte della seduta in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Prestazioni buone, meritavamo sicuramente più punti"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"
Immagine news Serie B n.6 Tre gare in sette giorni in Serie B: solo scontri salvezza per la Virtus Entella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parker non si nasconde: "Con il Lecco punto al 2° posto. È alla nostra portata"
Immagine news Serie C n.2 Niente porte chiuse per la Ternana, Forti: "Raggiunto un accordo con le parti interessate"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Patti avvisa tutti: "L'euforia può costare cara. Preserviamo questa favola"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Corini non pensa agli incastri col Vicenza: “Guardiamo solo alla nostra partita”
Immagine news Serie C n.5 Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città
Immagine news Serie C n.6 Signorelli: "Benevento, ero certo del suo valore. Trapani? La città merita ben altro"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Parma, i granata sfidano una delle squadre più in forma del campionato
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna Roma
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Rakow, viola favoriti nonostante il turnover
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia, Roma-Inter termina 1-1: giallorosse raggiunte nel finale
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia femminile, le formazioni ufficiali di Roma-Inter: Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.3 Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, domani la Roma affronta l'Inter in semifinale: le convocate di Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Beccari: "Battere la Fiorentina in Coppa era per noi molto importante"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Sei gol del Bayern all’unica squadra italiana in Champions: fallimento calcio italiano?