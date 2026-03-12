TMW
Fiorentina subito in ritiro al Viola Park: lunedì c'è lo scontro diretto con la Cremonese
Fiorentina subito in ritiro al Viola Park questa sera dopo la vittoria in Conference League contro il Rakow. Il club gigliato ha deciso di andare subito in ritiro per iniziare a preparare il decisivo scontro diretto di lunedì con la Cremonese, una gara che può valere la stagione delle due squadre.
Come raccolto da TMW i giocatori andranno al Viola Park per recuperare dopo la gara impegnativa del Franchi, ma domani dopo la seduta di allenamento saranno liberi di tornare alle proprie abitazioni.
Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour fa solo gol belli, Gud glaciale. Polveri bagnate per Piccoli
