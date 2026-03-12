Empoli, Stefanelli: "Ci attendono nove finali. Caserta darà una svegliata alla squadra"

Non solo il tecnico Fabio Caserta e il presidente Fabrizio Corsi. Quest'oggi, nel giorno della presentazione del nuovo allenatore, in casa Empoli ha parlato anche il Direttore Sportivo azzurro Stefano Stefanelli.

Poche, ma precise e chiare parole le sue: "Voglio salutare e ringraziare mister Dionisi, che ha messo professionalità e impegno in questa esperienza, anche se poi l'andamento non è stato soddisfacente. Cosa che accade nel calcio, ed è cosa nota che chi paga è solo l'allenatore, ma tutti dobbiamo fare un esame di coscienza, in vista poi di questo ultimo step di campionato dove ci attendono nove finali, con Caserta che ci trasmetterà sicuramente energia e positività: aveva voglia di allenare l'Empoli, questo sarà importante per dare una svegliata alla squadra".