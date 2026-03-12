Niente porte chiuse per la Ternana, Forti: "Raggiunto un accordo con le parti interessate"

Si è svolto in Prefettura l’incontro con la Commissione per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare la delicata situazione legata all’organizzazione delle prossime gare interne della Ternana. Al centro della riunione c’era infatti il contenzioso economico con la società che gestisce il servizio di stewarding dello stadio, una questione che aveva fatto emergere anche il rischio concreto che le prossime partite potessero disputarsi a porte chiuse.

La società che si occupa del servizio stewarding vanterebbe circa 100 mila euro di crediti arretrati nei confronti del club rossoverde. Un debito nato durante la gestione Guida e aumentato sotto la proprietà D’Alessandro, che ora dovrebbe essere sanato dall’attuale dirigenza.

All’uscita dell’incontro ha parlato l’amministratore unico della Ternana, Fabio Forti: “La Ternana giocherà le partite a porte aperte, quindi con il pubblico sugli spalti. Abbiamo raggiunto un accordo con le parti interessate e possiamo andare avanti. L’intesa prevede il pagamento di quanto dovuto attraverso un piano di rientro concordato. Stiamo inoltre lavorando con gli altri creditori in un’ottica di continuità aziendale. Lo sfratto dalla foresteria? Non mi risulta”.