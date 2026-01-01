Union Brescia, Corini non pensa agli incastri col Vicenza: “Guardiamo solo alla nostra partita”

Alla vigilia della sfida contro l’Alcione Milano, il tecnico dell’Union Brescia Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa concentrandosi soprattutto sulla prestazione che la sua squadra dovrà offrire. Una partita che potrebbe avere riflessi anche nella corsa promozione del Vicenza, ma su questo tema l’allenatore ha preferito mantenere il focus esclusivamente sul proprio percorso.

“Se una squadra magari pensavi vincesse e invece perde – ha spiegato Corini – noi dobbiamo pensare a noi e a fare il meglio possibile. In questo momento tutta la nostra concentrazione è stata basata sul preparare al meglio i giocatori che ho a disposizione per costruire la partita migliore possibile e portare a casa un risultato positivo”.

Il tecnico ha poi sottolineato come la squadra sia chiamata a reagire dopo le ultime prestazioni non brillanti, ribadendo la volontà di restare pienamente dentro alla corsa nelle posizioni di vertice: “Mancano sette partite, siamo secondi e questo è un obiettivo molto importante da perseguire”.

Corini si aspetta inoltre una gara molto complicata contro una squadra organizzata e solida come l’Alcione: “Dovremo essere bravi a fare battaglia e a ribattere colpo su colpo, perché sarà una partita oggettivamente difficile e dura”.

Un passaggio delicato della stagione, dunque, che l’Union Brescia vuole affrontare con determinazione nonostante le difficoltà del momento. “Nelle difficoltà mi esalto ancora di più - ha concluso l’allenatore - perché è proprio lì che devi far vedere chi sei e dobbiamo restare dentro a questo campionato”.