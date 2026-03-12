Trapani nel caos: tifosi in rivolta contro Antonini, manifesti e scritte sui muri della città

Il rapporto tra il Trapani e la sua tifoseria ha raggiunto un punto di rottura difficilmente recuperabile. La rabbia dei sostenitori granata verso il presidente Valerio Antonini ha smesso di restare negli stadi e negli spogliatoi virtuali dei social, prendendo forma concreta tra le vie del centro città.

Come riportato da La Repubblica Palermo, i muri del centro storico di Trapani si sono riempiti di manifesti e scritte che prendono di mira il numero uno del club. Tra i cartelloni apparsi in città, alcuni raffigurano Antonini travestito da pagliaccio, accompagnati da un messaggio inequivocabile: "Vattene". Un segnale che traduce visivamente quanto il rapporto tra proprietà e piazza si sia deteriorato.

Le ragioni di questa frattura affondano le radici in un'annata sportiva e societaria da dimenticare. Tra sanzioni in classifica e un quadro finanziario tutt'altro che solido, il Trapani si ritrova invischiato nelle zone basse della Serie C, in una posizione che pochi mesi fa sembrava impensabile.