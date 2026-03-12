Pescara, Caligara crede nella salvezza: "Ci aspettano nove finali. Si vedono i frutti del lavoro"

In occasione del Meet and Greet organizzato con i tifosi, il centrocampista del Pescara Fabrizio Caligara ha parlato con i cronisti presenti. Come riportato da SportAbruzzo, il giocatore biancazzurro ha sottolineato come il gruppo stia vivendo questo finale di campionato con la mentalità giusta: “Saranno nove finali. Difendersi meglio come stiamo facendo conta tanto. Prima o poi, infatti, il gol lo troviamo. Il tasso tecnico si è alzato e adesso stiamo raccogliendo i frutti del duro lavoro svolto nelle scorse settimane. Non possiamo assolutamente fermarci”.

Il centrocampista ha poi invitato la squadra a concentrarsi su un impegno alla volta, senza guardare troppo avanti nel calendario: “Tre partite in sette giorni? Dobbiamo pensare solo al SudTirol. Poi ci concentreremo sull’Entella e successivamente sull’Empoli”.

Caligara ha quindi ribadito come i miglioramenti mostrati dal Pescara nelle ultime settimane siano il risultato del lavoro quotidiano svolto dalla squadra, sottolineando l’importanza della solidità difensiva in questo finale di stagione: “Finalmente si iniziano a vedere i frutti del lavoro che stiamo facendo… prima c’era il lavoro e non i risultati, ora ci sono i risultati e le prossime nove gare sono tutte finali per noi. Non subire gol è importante, li abbiamo sempre fatti quindi dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni”.