Coppa Italia Women, si chiudono oggi pomeriggio le semifinali di andata: la Roma ospita l'Inter
Archiviata la sosta Nazionali, e in attesa della ripresa del campionato fissata per questo weekend, è tornata in campo la Coppa Italia Women, che con il pomeriggio di oggi archivierà le semifinali di andata, in attesa poi che si giochino - alla prossima sosta - le sfide di ritorno. Come da regolamento, qualora emergesse risultato di parità dopo i due confronti, si giocheranno due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno, e, in caso di ulteriore parità, si procederà ai calci di rigore che determineranno la qualificazione.
Ad aprire le danze, nella giornata di ieri, la vittoria della Juventus in casa della Fiorentina, per altro davanti agli occhi del Ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin, presente al 'Viola Park', mentre questo pomeriggio, alle ore 18:00, si giocherà Roma-Inter, che si sono per altro affrontate in campionato proprio nell'ultimo confronto prima della pausa, segnato dalla vittoria giallorossa: teatro del confronto, il 'Tre Fontane', dove le lombarde cercheranno non solo la rivalsa dal prima citato campionato, ma anche un successo che le avvicini alla finalissima, che sarebbe la prima della storia.
Di seguito, il programma completo del turno:
SEMIFINALI COPPA ITALIA WOMEN
Gare di andata
Già giocata
Fiorentina-Juventus 0-2
9′ Beccari, 51′ Capeta
Giovedì 12 marzo
Ore 18:00 - Roma-Inter
Gare di ritorno
Sabato 28 marzo (orario da definire)
Inter-Roma
Juventus-Fiorentina
