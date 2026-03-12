Pellegrini entra e risponde a Bernardeschi: 1-1 tra Bologna e Roma. Tutto ancora aperto

Termina 1-1 la partita tra Bologna e Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.. Il racconto del match.

Il primo tempo del Dall'Ara è molto spezzettato e davvero con pochissime occasioni. La migliore chance per la Roma capita sul piede destro di Zaragoza, che servito da Malen in contropiede strozza troppo la conclusione e non inquadra neanche la porta da ottima posizione. Il Bologna invece risponde quasi al 45' con un sinistro a giro di Bernardeschi dal limite, che esalta ancora una volta Svilar, che conferma il suo straordinario stato di forma e salva il risultato. Poco dopo di testa Ferguson per poco non serve inavvertitamente un pallone d'oro per Pobega, che non riesce a deviare verso la porta da pochi passi.

L'avvio della ripresa però è totalmente diverso e così al 50' si sblocca la partita con un grandissimo gol di Bernardeschi, abile a piazzarla sul secondo palo con l'interno sinistro dopo un'azione strepitosa di Rowe. Il Bologna trova l'1-0, ma la risposta della Roma è immediata: lancio di Rensch per Malen, che è bravissimo a stoppare il pallone con la coscia e a dribblare Joao Mario, ma il suo sinistro colpisce il palo prima di finire sul fondo.

Gli uomini di Italiano sfiorano il raddoppio con un'azione ben congeniata, che libera Pobega da solo davanti a Svilar, che ancora una volta però chiude lo specchio e respinge in uscita la conclusione del centrocampista. Al 72' un altro episodio che cambia le sorti dell'incontro: brutto pallone perso da Joao Mario, verticalizzazione di Cristante per Malen, assist per Pellegrini, che a porta vuota non sbaglia e sigla l'1-1. Qualche minuto più tardi Malen viene nuovamente servito davanti alla porta, sterza, mette a sedere tutti, poi però calcia addosso a Casale, che a sua volta colpisce Lucumi e la sfera termina sul palo. L'ultimo sussulto dell'incontro è quello a tempo praticamente scaduto: punizione da sinistra del Bologna, uscita imprecisa di Svilar e testata sulla traversa di Vitik. Niente da fare, tutto rimandato a settimana prossima.

