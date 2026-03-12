Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu

Nicola Rizzoli, ex arbitro e attuale responsabile della Concacaf, nonché membro dell'IFAB, ha parlato a Sky Sport in vista dell'euroderby fra Bologna e Roma. Queste le sue parole: "Si vive più tranquilli nel mio attuale ruolo, con meno pressione. L'ambiente italiano sappiamo che esercita pressione, viverla oltreoceano è bello. Per me è una sfida, devono svilupparsi ancora".

Da bolognese, ha ricordi di Bologna-Marsiglia del '99?

"Ero un ragazzino alle prime armi con l'arbitraggio professionistico, avevo entusiasmo e passione. Ero qua allo stadio a vedere la partita. Peccato che siano passati 27 anni da quella volta, tantissimo, faccio comunque un plauso all'attuale dirigenza".

Le novità dell'IFAB che vedremo al Mondiale? Si inizia alla lotta per le perdite di tempo...

"Una necessita per il calcio moderno, fatto di momenti e velocità. I tempi di gioco maggiori si perdono sulle riprese. L'IFAB insieme agli altri addetti ai lavori sta lavorando per evitare le perdite di tempo. Dato il successo per gli 8 secondi del portiere, che non pensavamo fosse così positivo, si intenderà applicare non solo sulle rimesse dal portiere ma anche su falli laterali e rimesse dal fondo. Poi c'è la questione delle perdite di tempo dei calciatori soprattutto negli ultimi minuti. In America lo stiamo già attuando e sono diminuite molto le perdite di tempo. E' uno degli obiettivi".

Il VAR e lo spazio di intervento soprattutto sui secondi gialli… (con chiaro riferimento a quanto avvenuto in occasione dell'espulsione di Kalulu per il presunto fallo su Bastoni, ndr)

"Un cartellino rosso incide tanto su una partita. Se c'è una certezza che un secondo giallo sia sbagliato è giusto dare la possibilità al VAR di intervenire, è un peccato rovinare una partita per una decisione chiaramente sbagliata. Si inciderà solo sul secondo, se si dovessero verificare tutti si tornerebbe al concetto delle perdite di tempo".

VAR sui calci d'angolo sbagliati?

"Tante volte può capitare un errore e se l'errore è evidente e verificabile in uno o due secondi si potrà fare per ripristinare la correttezza. E' successo in diverse partite che da un angolo sbagliato viene fuori un gol".

Come sta andando il VAR a chiamata in Serie C? Può essere esportato alle categorie superiori?

"Per il momento no, ma sono esperimenti che si stanno facendo per migliorare il calcio. Il VAR e il FVS sono cose diverse, non facciamo confusione. Tutto quello che è volto al bene del calcio sono comunque considerazioni che l'IFAB fa e ripeto, ci sono ex arbitri ma anche ex allenatori ed ex calciatori, quindi le decisioni sono condivise da tutte le componenti".