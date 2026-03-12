Ranking UEFA per il 5° posto Champions: la Spagna allunga ancora, ormai è una chimera
Il successo della Fiorentina non basta certo ad avvicinare la Serie A a conquistare un posto extra nella Champions League della prossima stagione. Conclusa la tre giorni di coppe europee, l’Italia perde infatti ulteriore terreno rispetto alla Spagna, seconda nel ranking UEFA dietro all’Inghilterra già sicura di avere un posto extra.
A meno di sorprese - davvero clamorose, visto che l’Atalanta ha un piede fuori e l’euroderby in Europa League ci porterà a perdere un’altra squadra - la corsa diventa a tutti gli effetti un testa a testa tra Spagna e Germania. Di seguito la situazione aggiornata.
RANKING UEFA STAGIONALE PER DUE POSTI EXTRA IN CHAMPIONS LEAGUE 2026/27
1. Inghilterra 22.847 (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Spagna 18.406 (6 su 8)
-----------------------------
3. Germania 18.142 (5 su 7)
4. Italia 17.928 (4 su 7)
5. Portogallo 17.000 (3 su 5)
6. Francia 15.678 (4 su 7)
7. Polonia 15.250 (2 su 4)
8. Grecia 13.700 (2 su 5)
9. Danimarca 12.250 (1 su 4)
10. Cipro 12.156 (1 su 4)
