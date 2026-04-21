TMW Fabregas, ce l’avevi quasi fatta: l’Inter si conferma la bestia nera di Cesc

Sembrava fatta. Cesc Fabregas, in estate corteggiato dall’Inter e poi mai capace di batterla. Non è successo neanche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo una prestazione che il suo Como ha giocato meglio per ampi frangenti e che stava portando a casa addirittura con un doppio vantaggio a pochi minuti dal triplice fischio.

Poi è arrivato Calhanoglu, e l’Inter è tornata la bestia nera di Cesc Fabregas. Nelle sei partite in cui il tecnico spagnolo è andato in panchina contro i nerazzurri, non è mai arrivata la vittoria: cinque sconfitte, compresa quella di oggi, un solo pareggio (lo 0-0 dell’andata). Fabregas nelle ultime due uscite, tra campionato e Coppa, si è tolto lo sfizio di rompere la maledizione degli zero gol all’Inter, segnandone cinque in due gare: peccato ne abbia subiti sette.

Il dato è ancora più significativo perché l’Inter, oltre a essere la bestia nera, è anche la squadra che Fabregas ha affrontato più volte da allenatore in carriera. Segue la Fiorentina (cinque partite, tre vittorie).