Fabregas: "La foto di Suwarso alle 2 di notte? Come tutti gli allenatori riguardavo la partita"
"Come tutti gli allenatori del mondo riguardavo la partita, per le giocate offensive e difensive”. Cesc Fabregas, in conferenza stampa alla vigilia di Como-Torino, torna così sulla foto pubblicata dal presidente Mirwan Suwarso che lo ritraeva al lavoro al computer alle 2 di notte di rientro da Roma dopo la vittoria per 3-0 sulla Lazio: “Abbiamo software e applicazioni che ti agevolano, per capire cosa si può fare meglio e cosa è stato fatto bene.
Mi piace comunque che ognuno la guardi alla sua maniera, sapendo cosa abbiamo preparato per quella partita. Poi di notte non posso dormire, tutte le giocate successe in partita sono fresche nella testa.
Una cosa che mi fa divertire, mi piace quel momento in cui mi siedo da solo ad analizzare. Totalmente match analysis post-partita".
