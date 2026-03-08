Quota 100. Il dato che incorona Fabregas: nessuno è migliorato come il suo Como

Con la vittoria conquistata ieri sul campo del Cagliari il Como ha già più punti rispetto a quelli conquistati in tutto lo scorso campionato anche se all'appello mancano ancora dieci giornate. La squadra lariana che ieri ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva, la quattordicesima in questo campionato, è oggi in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Ha 51 punti, ovvero gli stessi di una Roma che tra poche ore sarà in campo a Marassi contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi. "Sono orgoglioso di tutti i miei giocatori perché ho risposte da tutti quelli che metto in campo. Come allenatore sono soddisfatto, oggi si è vista una crescita notevole di tutto il gruppo", ha detto in conferenza stampa un Fabregas che dopo ieri ha raggiunto quota 100 punti conquistati in Serie A da allenatore del Como.

Già, perché la somma dei 49 punti conquistati nello scorso campionato e i 51 di quello attuale fanno cifra tonda. Cento punti da allenatore del Como in 66 partite. Un traguardo importante per una squadra che nell'estate 2024 è tornata in Serie A dopo ventuno anni, che impressiona soprattutto per la crescita mostrata in questi 18 mesi. Una crescita evidente già nel rush finale della scorsa stagione e che quest'anno ha subito un'ulteriore clamorosa impennata.

Il Como è oggi la squadra che ha il confronto migliore in Serie A rispetto alla scorsa stagione. Un anno fa di questi tempi, dopo 28 giornate di campionato, aveva 29 punti in classifica. Adesso ne ha 51, un +22 che non è spiegabile solo con l'importante campagna acquisti portata avanti la scorsa estate. E' figlia di un percorso virtuoso che porterà il Como a fine aprile a giocarsi anche la qualificazione alla finale di Coppa Italia, che potrebbe portare il Como a giocare per la prima volta in una coppa europea dopo la Mitropa Cup del 1980/81.