Il Como non si ferma più, 3ª vittoria di fila e La Provincia titola: "Notte da Champions"

Terza vittoria consecutiva per il Como di Cesc Fabregas, che si impone con un gol per tempo sul campo del Cagliari firmati da Martin Baturina e Lucas Da Cunha e si porta momentaneamente ad agganciare la Roma al quarto posto in zona Champions League.

La partita dei lariani si sblocca dopo 17 minuti di gara grazie al quinto gol realizzato da Baturina in Serie A. Nella ripresa, arriva il pareggio dei sardi con il colpo di testa di Sebastiano Esposito a pochi passi dalla porta difesa da Butez, ma nel finale i lombardi tirano fuori il coniglio dal cilindro con un super gol del proprio capitano che regala ai sui tre punti pesantissimi.

Un successo analizzato così da Fabregas dopo il match: "Sicuramente è una vittoria importante. Sono orgoglioso di loro perché ho risposte da tutti i giocatori che metto in campo. Come allenatore sono soddisfatto. Oggi si è vista una crescita notevole di tutto il gruppo".