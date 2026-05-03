Addio Nico Paz, eppure Fabregas: "Lo dici te". La Champions può cambiare tutto?

È stato un incrocio con una posta in palio decisamente più importante per il Como piuttosto che per il Napoli, rimasto fuori da tutte le competizioni e in attesa ormai di assistere all'Inter futura campione d'Italia. Cesc Fabregas e Antonio Conte si sono annullati, senza permettere a nessuna delle due squadre prevalere sull'altra in zona gol. Lo 0-0 ha spartito un punto a testa, ma i lariani ora si ritrovano a dover fare i conti con la realtà in termini di classifica.

Roma e Juve possono seminare il Como

La Juventus di Spalletti non perde dal 25 febbraio, nel ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray. Nelle successive 8 partite ha ottenuto 3 pareggi e 5 sconfitte e ora si trova a +2 dal Como. Oggi ospiterà l'Hellas Verona, matematicamente già retrocesso e con il morale a terra, perciò i bianconeri potrebbero portarsi a cinque lunghezze da Fabregas e i suoi ragazzi. Invece il turno della Roma arriverà solamente lunedì, ma nel duello con la Fiorentina partirà con una voglia tremenda di sorpassare i lariani e ottenere il 5° posto, ma avrà il suo bel da fare. La Viola è in forma e una vittoria per i giallorossi di Gasp non è affatto scontata.

Nico Paz via? Fabregas risponde

Cominciano a farsi insistenti i rumor sul conto di Nico Paz, con ripetuti collegamenti ad un ritorno al Real Madrid - complice la recompra da 9 milioni di euro valida fino al 30 maggio - dato quasi per certo. Lì dove ha mosso passi consistenti prima di esplodere. Ad una domanda rivolta da DAZN proprio a Fabregas nel post-partita in merito al futuro del suo numero 10, ha risposto a tono: "Lo dici te che andrà via". Spostando il focus sul rush finale di stagione: "Non è il momento di parlarne, mancano tre partite". E se quella risposta del tecnico spagnolo aprisse uno spiraglio di possibilità? Magari con l'Europa il trequartista argentino potrebbe pensare di rimanere altri 12 mesi, da assoluto beniamino della piazza e in completa sintonia con progetto tecnico, squadra e allenatore.