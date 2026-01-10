Fabregas 'scopre' Baturina: "Arrivare con l'etichetta di 18 milioni e come nuovo Modric non aiuta"

Un punto per il Como, che nella partita inaugurale del girone di ritorno della Serie A riesce a recuperare in extremis il Bologna, portandosi a casa almeno l'1-1 dal match delle ore 15 allo stadio Sinigaglia.

A segnare il gol dell'1-1 in Como-Bologna è stato il centrocampista croato Martin Baturina, pagato molto in estate ma fino ad oggi perlopiù un oggetto del mistero per i lariani. Di lui e del suo difficoltoso adattamento alla Serie A ha parlato l'allenatore dei lombardi Cesc Fabregas in conferenza stampa: "Sono molto contento, per lui e per la squadra. Lui è un grande ragazzo, è arrivato con l'etichetta di 18 milioni, è arrivato come l'erede di Modric e questo alcune volte non ti aiuta. Pensi che sia già tutto fatto. E invece no, devi venire qui e in un campionato italiano molto fisico e dove non hai il tempo di pensare. Là in Croazia era sempre solo".

Prosegue e conclude così Fabregas nella sua analisi su Baturina in conferenza stampa (leggi qui l'integrale): "Martin si doveva abituare. Oggi era il contesto ideale per lui, ha fatto un gol di talento assoluto e ce l'hanno solo i grandi giocatori. Quando comincerà a trovare il suo spazio e l'abitudine di giocare costantemente in Italia sarà molto meglio. Anche lui me l'ha detto, non ha mai lavorato tanto tatticamente".