Fallimento Italia, Donnarumma in lacrime: "Ti senti responsabile ma bisogna andare avanti"

Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky e ha toccato inevitabilmente il tema del fallimento della Nazionale, che per la terza edizione consecutiva non si è qualificata ai Mondiali. Una ferita ancora aperta per il portiere, che nella migliore delle ipotesi giocherà una Coppa del Mondo oltre i 30 anni. Un Donnarumma visibilmente commosso, che a stento trattiene le lacrime ricordando la notte di Zenica:

"C'è un rapporto stupendo con Gigi (Riccio, ndr), col mister. E mi dispiace soprattutto per quello, per loro. Perché è normale che un po' ti senti responsabile, ma bisogna andare avanti. In questi anni oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti. Bisogna reagire, è dura ma bisogna andare avanti con forza e la consapevolezza che l'Italia è forte e grande".