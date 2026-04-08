Trento, Tabbiani: "Ci siamo creati una bella classifica, e tutto adesso è nelle nostre mani"

"Abbiamo fatto un po' poco per meritare il pari, è stata una gara negativa dove siamo andati piano: dobbiamo prenderne atto, perché per arrivare a raggiungere determinate posizioni c'è da lavorare tanto. Una gara non giusta può capitare, ma va detto serenamente, perché solo così è più facile recuperare dagli errori: non si è fatta una buona prestazione": così, nella conferenza stampa post partita, il tecnico del Trento Luca Tabbiani, che ha così commentato la sconfitta dei suoi contro l'Inter U23 nel recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone A.

Aggiunge quindi: "Eravamo lenti nel far girare palla, non abbiamo mai saltato un passaggio, abbiamo avuto poco coraggio anche nei duelli, risalivamo lentamente: siamo stati molto passivi, e il mio discorso è legato al collettivo, sia chiaro. Mi aspettavo ovviamente più brillantezza, più intensità specie poi dentro il primo tempo, che era un po' la chiave di questa gara. Abbiamo fatto poco, in quei 45' e a ritmo basso, cosa che non sono abituato a vedere: il dispiacere è più questo, non vedere in campo quanto di solito sempre fatto".

La nota finale va poi al campionato nel complesso: "Nel girone di ritorno abbiamo fatto 31 punti, saremmo quindi primi o secondi in classifica, e i punti li meritiamo. Ci siamo creati comunque una classifica bella, abbiamo anche due scontri diretti e quel che succederà dipenderà da noi".