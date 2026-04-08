Atletico avanti al Camp Nou al 45' e con un uomo in più. Cubarsi mette nei guai il Barça

Atlético Madrid in vantaggio all'intervallo al Camp Nou. Succede tutto negli ultimi minuti, che indirizzeranno inevitabilmente anche la seconda frazione di gara.

Partita che stava viaggiando sulle ali dell'equilibrio, se pur con leggera predominanza del Barcellona, che si era visto annullare anche un gol a Rashford per fuorigioco di Yamal. La svolta però al 43' quando Cubarsi stende Giuliano Simeone al limite dell'area: è ultimo uomo, ma non per l'arbitro Kovacs che incomprensibilmente sventola il giallo al difensore catalano. Per fortuna che c'è il VAR a ristabilire l'ordine con il direttore di gara che torna sui suoi passi ed espelle il giocatore del Barcellona. E dalla punizione nata proprio per questo fallo, Julian Alvarez è perfetto e porta avanti i colchoneros..

Che secondo tempo aspettarsi? Il Barcellona è sceso in campo con una formazione ultra-offensiva ma il rischio, ora, è subire un'imbarcata da un Atletico ben organizzato tatticamente, che in queste situazioni trova il suo habitat naturale. Limitare i danni in questo caso potrebbe essere la soluzione migliore, in attesa del ritorno al Metropolitano.