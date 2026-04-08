Salernitana, domani amichevole col San Vito Positano. Ma senza Berra: lesione al bicipite

Un rush finale di campionato dove la Salernitana dovrà solo pensare a centrare il miglior piazzamento possibile in classifica, la promozione diretta in Serie B nel Girone C di Serie C è stata infatti appannaggio del Benevento, che proprio a Salerno, nel giorno di Pasquetta, ha centrato il salto di categoria. Un rush finale di annata nel quale i granata dovranno fare a meno di Filippo Berra, che ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro, per la quale ha già iniziato l'iter riabilitativo.

Di seguito, la nota del club:

"Allenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Continua la preparazione in vista della trasferta contro il Trapani, in programma domenica 12 aprile alle 14:30 allo stadio Provinciale.

Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto esercizi di forza in palestra, seguiti da un lavoro tecnico e partitine a campo ridotto. Differenziato per Eddy Cabianca e Roberto Inglese. Palestra e terapie per Galo Capomaggio.

Filippo Berra si è sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale destro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo.

Domani pomeriggio è previsto un allenamento congiunto allo stadio Arechi con il San Vito Positano, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La seduta si svolgerà a porte chiuse. Al termine, mister Serse Cosmi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa a partire dalle 17:15 presso la sala stampa dello stadio Arechi".