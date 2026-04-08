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Doué fortunato, Mamardashvili tiene in vita il Liverpool: 1-0 del PSG all'intervallo

Doué fortunato, Mamardashvili tiene in vita il Liverpool: 1-0 del PSG all'intervalloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
ieri alle 21:51Serie A
Yvonne Alessandro

La partita e la qualificazione restano in bilico, ma tra PSG e Liverpool è 1-0 al termine del primo tempo: determinante la rete di Desire Doué su deviazione fortuita di Gravenberch a tramutare in pallonetto imprendibile la conclusione del francese. Mamardashvili non ha potuto nulla, tuttavia nel corso del resto del match - valido i quarti di Champions League - ha tenuto a galla i Reds negando un paio di gol agli uomini di Luis Enrique.

Prima lo stesso Doue, a tu per tu con il georgiano, a fallire il possibile raddoppio per il salvataggio d'istinto del portiere del Liverpool; poi la conclusione masticata da Dembélé al termine di un'azione corale impressionante del PSG. Un minuto di recupero e finisce la prima frazione di gioco al Parco dei Principi, con il PSG in vantaggio: Arne Slot dovrà rivedere qualcosa in attacco, Safonov non ha sofferto nemmeno il solletico dai Reds in 45 minuti.

Formazioni ufficiali
Paris Saint-Germain (4-3-3): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Mbaye.
Allenatore: Luis Enrique.

Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai,, Mac Allister, Gravenberch, Frimpong, Ekitike.
A disposizione: Woodman, Misciur, Isak, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Ngumoha.
Allenatore: Arne Slot.

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