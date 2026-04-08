La viglia della Fiorentina e la notte di Champions League: le top news delle 22

Nella giornata di domani la squadra viola sarà impegnata a Londra contro il Crystal Palace in Conference League e alla viglia hanno parlato sia il tecnico Vanoli sia il difensore Pongracic. “Per noi deve essere un motivo d'orgoglio dopo tutta l'annata, ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo su un campo molto difficile. Sarà un bellissimo test e ci vorrà lucidità, anche perché sono due gare. Misureremo la nostra crescita. - ha spiegato il tecnico - Ho bei ricordi con questa maglia da giocatore dove vinsi la Coppa Italia nel 2001 e oggi sono orgoglioso di cercare di raggiungere un altro obiettivo come allenatore”. "Il gruppo dopo l'ultima partita di Verona non è felice per la prestazione, ma molto soddisfatto dal risultato. - sono state invece le parole del difensore - Ora possiamo venire qua con il petto in fuori e la giusta personalità per affrontare una partita di questo valore. Il nostro percorso però non è finito, ogni partita è importante ed è giusto pensare solo a una gara alla volta".

La notte di Champions League

I primi tempi delle due gare dell’andata dei quarti di finale di Champions League in programma questa sera si sono chiusi con due 1-0. A Parigi i padroni di casa del PSG sono in vantaggio grazie alla rete di Doue dopo appena dieci minuti con il portiere del Liverpool Mamardashvili che ha tenuto a galla i suoi. A Barcellona invece i blaugrana, a cui è stato annullato un gol, vanno a riposo sotto nel punteggio, a segno Alvarez su punizione, e di un uomo vista l’espulsione di Cubarsì da cui è nato proprio il gol dell’Atletico Madrid.

Le parole di Barbarez a TMW

Per la seconda volta dalla dissoluzione della ex Jugoslavia, la Bosnia-Erzegovina parteciperà ad una Coppa del Mondo di calcio. Farlo dopo aver eliminato una squadra con blasone e storia come quelle dell'Italia poi, deve avere un sapore differente. A TMW parla il ct Sergej Barbarez, portato in trionfo dai propri giocatori al termine della sfida di Zenica e celebrato in particolare al rientro nella sua città natale, Mostar: "Sono molto orgoglioso della mia squadra e di ciò che ha raggiunto contro l'Italia. Partite come questa rimarranno per sempre speciali", ha detto Barbarez in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com.