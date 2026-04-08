Roma, nome nuovo per la difesa: occhi sul tunisino Talbi del Lorient
La Roma guarda in Francia per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il nome sul taccuino degli uomini mercato giallorossi è quello di Montassar Talbi attualmente in forza al Lorient dove nelle ultime stagioni, nonostante una retrocessione in Ligue 2, è stato un punto fermo della retroguardia facendosi apprezzare dagli addetti ai lavori. A questo si aggiunge l’esperienza internazionale con la Tunisia, dove vanta 62 presenze.
Secondo quanto riferito da TransferFeed.com il giocatore negli ultimi tempi avrebbe attirato l’attenzione di vari club europei fra cui anche la Roma che sta valutando un innesto in difesa per la prossima estate. Il classe ‘98 piace anche se al momento la trattativa è ancora in fase embrionale, ma le prossime settimane potrebbero essere cruciali per una mossa da parte dei capitolini che potrebbero anche presentare una prima offerta per il centrale che ha ancora un anno di contratto coi francesi.
Per Talbi potrebbe essere finalmente l’occasione di mettersi in mostra in Italia dopo essere stato acquistato nel gennaio del 2021 dal Benevento, con un contratto che sarebbe partito dall’estate, prima di venire ceduto al Rubin Kazan prima ancora dell’avvio del campionato di Serie B.
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