Fiorentina, Pongracic: "In Inghilterra fiduciosi, personalità e petto in fuori"
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Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita con il Crystal Palace, che arriva in un momento per i viola: “Quando si parla di fiducia e di spirito, lì abbiamo alzato il livello. Poi il mister ci ha aiutato anche tatticamente: giochiamo un calcio superiore rispetto a prima. Secondo me possiamo essere fiduciosi nel venire qui con personalità e petto in fuori”.
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