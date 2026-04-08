Fiorentina, Vanoli: "Sarebbe stato bello avere tutti... Stiamo diventando più squadra"

Paolo Vanoli guida una Fiorentina incerottata e attesa alla sfida con il Crystal Palace in Conference League: “Sarebbe stato bello avere tutto il gruppo sano - dice a Sky Sport -, perché penso che tutti i ragazzi se lo meritino e abbiano voglia di fare queste partite. In queste gare, penso anche all’intensità che c’è in Premier, i cambi ti aiutano tanto.

Però la parola emergenza mi dà fastidio: è un’opportunità, per chi entra, per i giovani che sono con noi, per vedere l’atmosfera e l’intensità che c’è in campo internazionale. Poi, pensando alla Lazio, speriamo di recuperare qualche infortunato, come è accaduto con Mandragora”.

Vanoli risponde così quando gli si chiede in cosa sia migliorata la Fiorentina: “Stiamo diventando più squadra, ci stiamo aiutando di più. Da gennaio in poi abbiamo cambiato marcia coù me squadra. Nelle difficoltà ci aiutiamo di più, mi è piaciuto molto quello che è avvenuto con l’Inter, penso che meritassimo anche qualcosa in più. È la cosa più importante, è un mattone per quello che è l’obiettivo, difficile”.