Ternana ko contro la Juve NG, ma Fazio è chiaro: "L'obiettivo è sempre stato quello dei playoff"

Cade la Ternana, e lo fa nel recupero della 34ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, con la Juventus Next Gen, che si è imposta per 2-1 sulla compagine umbra. Il match è stato poi analizzato dal tecnico rossoverde Lito Fazio: "È difficile da accettare la sconfitta perché abbiamo fatto una bella partita - si legge su ternananews.it -, giocata da entrambe le squadre in maniera ottima. Ma non ricordo azioni pericolose da parte della Juve né nel primo né nel secondo tempo. E riguardo alle decisioni, gli errori arbitrali… non voglio entrare in merito. Ribadisco però: sicuramente non meritavamo la sconfitta".

Prosegue poi: "Mi porto dietro la reazione dei ragazzi perché avevamo difficoltà anche negli 11 iniziali, avevamo dei giocatori che avevano giocato poco, però abbiamo provato a mettere in difficoltà una Juve NG che ha qualità. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché hanno dato tutto e hanno dimostrato di voler portare a casa il risultato pieno: non ce l'abbiamo fatta, pensiamo quindi solo a recuperare le forze in vista di domenica. Quella contro il Perugia è una partita che si carica da sola".

Conclude quindi:" L’obiettivo è sempre stato quello dei playoff e raggiungere la miglior posizione possibile. Ormai ci siamo dentro ed è giusto credere a qualcosa di importante che può fare questa squadra nonostante le mille difficoltà".